Brillan ajedrecistas de Reynosa

Brillante resultó la participación de las ajedrecistas reynosenses del COBAT 17 en los Juegos Deportivos Nacionales que se celebraron en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

Deisy Yamileth León Ibarra fue la gran figura en este evento, ya que logró el primer lugar en la rama femenil (individual) y guió al equipo femenil a conseguir el segundo lugar.

Por si eso fuera poco, también recibió un trofeo especial por ser la mejor capitana de todos los equipos que participaron.

Las estudiantes fronterizas lo dieron todo en cada una de las 5 rondas que enfrentaron en la final, donde se quedaron a medio punto de diferencia de las anfitrionas, quienes se llevaron el primer lugar.

El equipo femenil estuvo conformado por Deisy León Ibarra, Alexa Arteaga Rodríguez, Mariana García Beltrán y Amalia Hernández Villarreal.

En este importante evento deportivo participaron atletas de Chihuahua, Michoacán, Sonora, Estado de México, Puebla y Tamaulipas.

Deisy León guió al equipo de ajedrez del COBAT 17 y fue de las mejores jugadores del evento.