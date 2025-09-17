Decidirán campeona en un tercer enfrentamiento

Las Cobras y Amigas de Uba resolverán todas sus diferencias en un tercer enfrentamiento de la serie final de campeonato de la categoría B2 de la Liga Campeones de Softbol.

Ambos planteles ofrecieron dos batallas dignas de una final por lo que terminaron por igualar las hostilidades 1-1 por pizarras de 11-9 y 18-11.

Las primeras que se encargaron en pegar fueron las Cobras al verse en la necesidad de llevar el juego hasta extrainning. Por espacio de siete entradas completas el juego se mantuvo igualado 5-5, pero fue en el octavo episodio que las ¨venenosas¨ se aplicaron desde la caja de bateo para fabricar largo y certero rally de seis carreras.

Por su parte las Amigas de Uba se vieron en la necesidad de remar contra corriente y de conseguir a como diera lugar el triunfo para mantenerse vivas en la serie. La ofensiva respondió rápidamente al construir tempranera ventaja de 7-1 en el tercer rollo.

Pese que las Cobras se acercaron peligrosamente las peloteras de Amigas de Uba cerraron fuerte al agregar siete anotaciones para de esta manera apuntarse el triunfo y obligar a un tercer enfrentamiento que va decidir quién es la nueva campeona de playoff.







