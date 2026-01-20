"Un gol que vale más que tres puntos" Poncho González

El gol de Poncho González contra el Necaxa valió más que los tres puntos para el Atlas. Es un gol que cura, que motiva y que rescata al talentoso mediocampista.

¿Cómo fue el gol decisivo de Poncho González contra Necaxa?

El festejo del futbolista de Reynosa lo dijo todo. Un grito lleno de sentimientos y los repetidos besos al escudo que lo vio nacer para sacar toda la presión que arrastraba desde que regresó al conjunto rojinegro.

Fue al minuto 43 cuando Uros Djurdjevic le filtró la pelota, el "Ponchito" entró al área, controló y de pierna zurda mandó el balón al fondo de la red para estrenarse en el torneo.

Cabe resaltar que se trató de su primer partido como titular en este Torneo Clausura 2026, donde se han disputado tres jornadas.

Impacto del gol en la carrera y futuro inmediato de Poncho González

González jugó 80 minutos contra los Rayos y ahora suma 138 minutos en la campaña, pero su buen momento se verá interrumpido ya que la Liga Mx tendrá una pausa de dos semanas por la fecha FIFA donde México se enfrentará a Panamá y Bolivia.

El siguiente compromiso del Atlas será hasta el sábado 31 de enero, en casa, cuando reciba a Mazatlán FC en duelo correspondiente a la Jornada 4.



