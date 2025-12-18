David Cruz se cuelga la medalla de oro con relevo de Tamaulipas

El reynosense David Cruz López se colgó la medalla de oro para Tamaulipas en el Campeonato Nacional de Natación que se celebró en Colima.

El atleta del equipo Dragones IMD, subió a lo más alto del podio con el relevo 4x100 metros mixto. Con este resultado David confirma el gran nivel que mantuvo en el año y que le permitió ser parte del selectivo estatal.

El nadador continuará con sus entrenamientos para las próximas competencias.







