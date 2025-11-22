Con boleto internacional

La reynosense Dania Ximena Estudillo Carbajal representará a México en el Campeonato Centroamericano de Karate que se celebrará en Nicaragua del 1 al 8 de marzo del 2026.

La alumna de la escuela Riukai Shotokan Reynosa consiguió el boleto internacional tras una destacada participación en el evento Nacional Clasificatorio que se desarrolló en Oaxaca, logrando el segundo lugar en la modalidad de Kata, categoría Junior.

Dania tiene 15 años de edad y 8 se los ha dedicado a las artes marciales para convertirse en cinta negra, siempre con el apoyo total de sus maestros y papás, Claudia Carbajal y Marco Estudillo.

¿Qué logros ha alcanzado Dania en su carrera?

No es la primera vez que representará a su país, ya que hace unos meses participó en el Campeonato Mundial Juvenil de Karate celebrado en Monterrey. Dania es una atleta élite que ha puesto en alto el nombre de Reynosa y de Tamaulipas en los torneos más importantes avalados por la CONADE.

¿Cuál fue su desempeño en la Olimpiada Nacional?

Hace unos meses fue parte de la selección estatal que participó en la Olimpiada Nacional 2025, en Mérida y terminó en el quinto lugar.