Están arrasando en rama femenil

El representativo femenil de la Ciudad de México está arrasando con el Campeonato Nacional de Handball de Primera División y Ascenso que se está disputando en el Polideportivo de esta frontera.

Las damas CDMX vencieron al selectivo de Guanajuato por marcador de 25-18 y se mantienen invictas, además son las favoritas para llevarse el título este domingo.

La lluvia de goles fue protagonizada por Angelica Jáuregui (#4), Fátima Ramos (#88) y Azul Rojas (#8), quienes estuvieron bastante finas de cara a la portería.

Las personas que asistieron a la jornada sabatina disfrutaron de un duelo muy emocionante, de ida y vuelta, donde las jugadoras de Guanajuato vendieron muy cara la derrota.

Este evento está avalado por la Federación Mexicana de Handball y los campeones de cada categoría obtendrán una plaza en la máxima categoría. El equipo de la CDMX se enfrentará a Tamaulipas en la final femenil que se jugará este domingo a las 9:00 horas