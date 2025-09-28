Deportes

Están arrasando en rama femenil

El conjunto mexiquense es favorito para llevarse el título ante Tamaulipas en el Campeonato Nacional de Handball de Primera División y Ascenso
  • Por: Alberto Gamboa
  • 28 / Septiembre / 2025 -
  • COMPARTIR
Están arrasando en rama femenil

Angélica Jáuregui (#4) fue una de las goleadoras en el triunfo del equipo CDMX sobre Guanajuato.

El representativo femenil de la Ciudad de México está arrasando con el Campeonato Nacional de Handball de Primera División y Ascenso que se está disputando en el Polideportivo de esta frontera. 

Las damas CDMX vencieron al selectivo de Guanajuato por marcador de 25-18 y se mantienen invictas, además son las favoritas para llevarse el título este domingo. 

La lluvia de goles fue protagonizada por Angelica Jáuregui (#4), Fátima Ramos (#88) y Azul Rojas (#8), quienes estuvieron bastante finas de cara a la portería. 

Las personas que asistieron a la jornada sabatina disfrutaron de un duelo muy emocionante, de ida y vuelta, donde las jugadoras de Guanajuato vendieron muy cara la derrota. 

Este evento está avalado por la Federación Mexicana de Handball y los campeones de cada categoría obtendrán una plaza en la máxima categoría. El equipo de la CDMX se enfrentará a Tamaulipas en la final femenil que se jugará este domingo a las 9:00 horas  

EL MAÑANA RECOMIENDA