Impartirán curso de béisbol cinco

Después del buen papel que hizo Reynosa en el béisbol 5, representando a Tamaulipas en la Olimpiada Nacional de CONADE, el Instituto Municipal del Deporte se ha puesto las pilas para promover esta nueva disciplina.

El primer objetivo es capacitar a los profesores de educación física, entrenadores y jugadores (hombres y mujeres) mediante un curso de introducción gratuito que se llevará a cabo el próximo viernes 29 de agosto a las 9:00 horas en el Polideportivo.

En esta capacitación se estudiarán a fondo temas como la reglamentación y los aspectos técnicos del juego.

Los jugadores de béisbol convencional también se han ido interesando cada vez más en probar suerte en este deporte para los procesos rumbo al siguiente ciclo de la CONADE.



