Cuervos apalean a Reales y se coronan

Los Cuervos estaban con la obligación de batear a como diera lugar en el tercer encuentro de la gran final y así lo terminaron por hacerlo para apalear 30-16 a los Reales y de esta forma coronarse campeones del Torneo Nocturno de la Liga Burocrática de Softbol.

El encuentro estaba en plena recta final cuando la batería de los Cuervos explotó por completo con jugosos rallys de 11 y 10 carreras para darle un respiro al lanzador Jorge Cavazos y dirigirse directamente en obtener el título en el campo Pedro Guajardo.

Por espacio de cinco tandas los Reales se mantuvieron en la pelea, pero los Cuervos descifraron por completo los lanzamientos de Jorge Beltrán para recetarle el descalabro con gran desfile de carreras que protagonizaron en el sexto y séptimo episodio.

Luis Castillo estuvo intratable desde la caja de bateo al irse de 6-6 con par de dobletes, un triple y un jonrón, faltándole el sencillo para completar el ciclo de bateo, mientras Pedro Ledezma realizo buenos contactos con tres imparables, Andrés Morales detonó dos vuelacercas, Alfonso Vidal y Jonathan García conectaron un jonrón cada uno.



