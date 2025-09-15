Remontada y triunfo del Cuadro Chico

Tremendo juego de pelota ofreció Cuadro Chico para sacar importante triunfo de 18-17 sobre El Cabrito, dentro de las hostilidades de la letra D1 de la Liga Veteranos de Softbol.

Los dos planteles se dieron candela pura, pero el lanzador que termino por adjudicarse el triunfo fue Jorge Cavazos, que aguanto todo el camino, mientras Macario Castillo por más que intento apagar la rebelión de los azules termino por quedarse con la derrota.

Durante las siete entradas reglamentarias terminaron empatados 7-7 por lo que se vieron en la necesidad de irse a extra inning. Los primeros en tomar la delantera en la parte alta del octavo rollo fue El Cabrito con tres anotaciones.

Por su parte Cuadro Chico respondió contundentemente para conseguir la remontada con cuatro rayitas y dejar tendidos en el terreno a sus contrincantes.

Lo mejores bateadores fueron Ángel González de 4-3, Erick Román de 4-2 y Ángel García 3-2.







