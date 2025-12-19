Arrasan Coyotes con la LUESUAT

Solamente dos juegos necesitaron los Coyotes de 3D Eventos para sentenciar la serie final sobre Farmacia San Vicente y así se coronaron en la categoría "A" de la Liga Universitaria Empresarial de Softbol de la UAT.

Fue una temporada redonda para los Coyotes y por eso arrasaron con casi todos los galardones de la máxima categoría. Además del título de playoffs, también se adjudicaron el campeonato de temporada.

En los trofeos individuales también brillaron con el campeón jonronero que fue para Luis Paulo García, campeón pitcher que se quedó en manos de Gael Falcón, el jugador más valioso de la temporada (MVP) fue Julian Castillo y el mejor manager se lo llevó Osvaldo Ponce.

De esta forma cierran con broche de oro y se antoja difícil que alguien pueda detenerlos la próxima temporada.



