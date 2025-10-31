Coyotes vencen a Culichis

Con feroz racimo de nueve carreras en la última entrada los Coyotes le sacaron el partido y triunfo a su similar Culichis por cerrada pizarra de 19-16, dentro de las hostilidades del Torneo Nocturno de Softbol UAT.

Los Coyotes se han convertido en el equipo a vencer al estar en estos momentos en el primer lugar del standing por lo que este reciente encuentro era de suma importancia para mantenerse en dicha posición y estar cada vez más cerca del campeonato de temporada regular.

Dentro de la productiva lista de bateadores efectivos aparecieron René Loya que se fue de 2-2, entre ellos un cuadrangular de campo, Luis Pablo García pegó de 4-3 con par de jonrones, Gael Falcón y Daniel Ponce colaboraron de 4-2, seguido de Ricardo Beltrán y Jesús Mejía de 4-3, respectivamente.

No solamente Mejía fue efectivo al momento de estar dentro de la caja de bateo, también este se encargo de trabajar por espacio de siete entradas completas en las que con ayuda de su equipo ofensivo, logró salir del diamante con el triunfo para imponerse sobre su rival Carlos Hernández.







