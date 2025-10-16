´Devoran´ Coyotes a Toros

Los Coyotes continúan presumiendo sus productivas noches de triunfo en el Torneo Nocturno de Softbol UAT y en su reciente aparición no tuvieron misericordia en superar ampliamente 28-2 a los Toros.

La balanza estuvo cargada de un solo lado y esta fue para los Coyotes que descargaron explosivos racimos de nueve, seis y 13 carreras para sentenciar de una vez por todas el encuentro por la vía de la misericordia.

Por más que lo intentó el lanzador Martín Barajas no pudo evitar el doloroso descalabro, en cambio, Benito Zúñiga fue efectivo en cada una de las entradas en la que recetó varios ceros para quedarse con el triunfo y mantener a los Coyotes dentro de los primeros lugares de la justa softbolera.







