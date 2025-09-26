Ganan Coyotes en extrainning

Cuando los Coyotes se encontraban contra la pared terminaron por empatar en la séptima entrada para mandar el juego a extrainning e imponerse 11-4 sobre los Amigos de Jrs., para de esta manera empatar la serie final 1-1 del torneo nocturno de la Liga Federal Independiente de Softbol.

Los Coyotes perdieron el primer juego de la gran final y en el segundo desafío llegaron a la última entrada abajo en el marcador 1-3, pero Alex Molina apareció oportunamente con cuadrangular de dos carreras para alargar las acciones hasta el noveno rollo.

Los aficionados que asistieron al campo Ramiro Saracho estaban completamente emocionados por el buen juego de pelota que estaban observando, pero en la alta del noveno rollo la balanza se cargó a favor de los Coyotes.

Con largo ataque de ocho anotaciones fue completamente decisivo para que la serie de campeonato se empatara y se obligara a un tercer choque. El lanzador Benito Zúñiga se apuntó el triunfo, mientras Antonio Hernández Jr., cargó con el revés.







