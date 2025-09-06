Coyotes vencen a Bravos en pretemporada

Siguen los partidos de pretemporada en el fútbol americano estudiantil de la categoría Novatos donde los Coyotes del Tec Reynosa sorprendieron a los Bravos UAMRR y los derrotaron por marcador de 8-0. La única anotación del encuentro llegó por cortesía del mariscal de campo, Héctor Gustavo Chávez, en una jugada directa con un gran trabajo de su línea ofensiva. La conversión corrió por cuenta de Daniel Alejandro Castillo. De esta forma ambos equipos continuan con su preparación de cara a la próxima temporada de la LUFAUAT.



