Continúa Coyotes con paso ganador

Los Coyotes presumen sobre el diamante universitario su paso ganador y en su reciente aparición le pasaron por encima 16-6 a Farmacia San Vicente para sumar un triunfo más en la actual temporada del torneo nocturno de la Liga UAT de Softbol.

La historia del encuentro se escribió con dos rallys de cinco carreras en la sexta y séptima entrada, respectivamente, para salir bien librados del terreno de juego y guiar al lanzador Gael Falcón en mantener su buena racha en la campaña.

El serpentinero Falcón fue efectivo en el bateo para ayudar su propia causa en la que bateo tres imparables en cuatro turnos legales, de la misma forma que su compañero Diego Flores recorrió constantemente las almohadillas.

Los bateadores con mayor efectividad fueron Flores, Falcón, Arit López que se fue de 5-3, Juan Romero y Max Betancourt de 4-2, respectivamente.



