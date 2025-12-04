Coyotes pegan primero en serie de campeonato

A duras penas los Coyotes tomó el mando de la serie de campeonato de postemporada al imponerse 7-6 sobre San Vicente, dentro del Torneo Nocturno de la Liga de Softbol UAT.

Los Coyotes, que cuentan con experiencia en estas instancias, inmediatamente atacaron la serpentina enemiga con cinco carreras en la primera entrada para tomar momentáneamente cómoda delantera.

¿Cómo se desarrolló el partido entre Coyotes y San Vicente?

Los peloteros de San Vicente no se quedaron con los brazos cruzados e inmediatamente contestaron en el tercer inning con ataque de cuatro anotaciones y después agregaron dos más a la cuenta para acariciar el triunfo.

El juego se convirtió en adulto y los Coyotes se vieron en la necesidad de remar contra corriente para igualar la pizarra en el sexto inning, mientras en el séptimo rollo se encargaron de fabricar la carrera que dejó a sus contrincantes tendidos en el terreno de juego.

Detalles del emocionante encuentro en la Liga de Softbol UAT

Luis Pablo García conectó largo batazo para llevarse por delante a dos compañeros, Julián Castillo y Ricardo Beltrán pegaron par de imparables y Diego Flores se fue de 4-3.

Impacto de la victoria de Coyotes en la serie de campeonato

Con esta victoria, los Coyotes se posicionan como favoritos en la serie, mostrando su capacidad para enfrentar la presión en momentos decisivos.