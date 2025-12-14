Vencen Coyotes a los Amigos Jr.

Armando Luna se enredó completamente con la pelota para conectar el cuadrangular que le dio el triunfo dramático a los Coyotes de Valdo por pizarra de 16-15 sobre los Amigos Jr., dentro de las hostilidades del torneo nocturno de la Liga Federal Independiente de Softbol.

Los Coyotes lograron salir vivos de milagro porque en la parte alta de la séptima entrada los Amigos Jr., se acercaron peligrosamente a una carrera, pero apareció la figura del lanzador Gonzalo Torres poner un alto total a sus contrincantes y cerrar cifras para llevarse el triunfo.

Los mejores bateadores fueron Diego Flores de 3-2, Gael Falcón pegó tres imparables en los que sobresale par de cuadrangulares y el jugador más valioso fue Armando Luna al irse de 4-2 marcar la diferencia.