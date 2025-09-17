Coyotes se imponen 10-1 sobre los Amigos de Barda

Los Coyotes se encuentran en plan grande en la actual temporada regular de la Liga Federal Independiente de Softbol, ya que en su reciente encuentro se impusieron tranquilamente 10-1 sobre los Amigos de Bardas.

Sin exigirse mucho los Coyotes resolvieron rápidamente las acciones en el campo Ramiro Saracho Valle, tras fabricar largo ataque de ocho carreras que termino por marcar el rumbo de su triunfo.

El momento clave fue en la parte baja de la tercera entrada al encontrarle con facilidad los lanzamientos a José Muñoz, que termino por cargar con la derrota. En cambio, Francisco Huerta tuvo una productiva actuación al no atravesar por ningún problema para dominar a cada uno de los bateadores que enfrentó.

Los Coyotes se mantienen con paso perfecto en la campaña y este último juego fue gracias a los batazos de Octaviano Del Ángel y Alberto García, que se fueron de 4-4 y 4-3, respectivamente.