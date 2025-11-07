Coyotes, amplio favorito al título

Tal parece que no hay quien detenga a los Coyotes 3D al terminar de líder en la temporada regular del Torneo Regular de Softbol Nocturno UAT y en su reciente encuentro se vieron en la necesidad de exigirse para superar 19-12 a los Amigos CR.

Con este resultado los Coyotes se han convertido en el rival a vencer y son los amplios favoritos para quedarse con el campeonato de postemporada por el buen juego de pelota que han desplegado sobre el diamante.

Desde la primera entrada los Coyotes se encaminaron a la victoria al registrar largo rally de 12 carreras y en la quinta cerraron con cinco más para asegurar el triunfo terminar invictos.

Julián Castillo y Armando Luna se fueron de 4-3, Octavio Del Ángel de 4-4, Ricardo Beltrán 4-2, Luis Pablo García fue pasaporteado cuatro bases, mientras el lanzador Benito Zúñiga demostró por su parte, que está listo para buscar del título, ganando el último juego ante un buen lanzador como lo es Obed García.







