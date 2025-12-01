Cumplen ´runners´ con el Maratón Bicentenario Tamaulipas 2025

La comunidad de corredores de Reynosa estuvo demasiado activos al no perder la oportunidad en participar ayer en el Maratón Bicentenario Tamaulipas 2025.

Diversos clubes de ¨runners¨ hicieron presencia para emprender el intenso reto, el cual también lo encararon las mundialistas Sofia García y Marisa Díaz. Dentro de la fiesta tamaulipeca estuvieron un total de mil 780 personas para correr las diversas distancias de 5k, 10K, 21K y 42 kilómetros.

El Gobierno del Estado, que encabeza el gobernador Américo Villarreal, a través de la Secretaría de Turismo, respaldó el compromiso con el deporte de alto rendimiento al entregar una bolsa histórica de 268 mil pesos en premios a los ganadores de las categorías.

La victoria del maratón en el 1-2-3 en la rama femenil fue: Leah Jebiwot Kigen con 2:48:13; Argentina Valdespeña Cerna con 2:50:26 y Elizabeth Jebet Chelagat con 2:57:23, mientras que en la varonil, el 1-2-3 quedó para Wilfrido Nyatogo con un tiempo de 2:21:56; Stephen Ndege con 2:25:59 y Juan Carlos Rico Hernández con 2:47:57.