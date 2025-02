CORE, orgullosamente reynosense: Ni técnico ni rudo, ¡es extremo!

CORE, en mayúsculas, significa el luchador más extremo de Reynosa. Poco reconocimiento ha recibido este exótico personaje que en diciembre cumplió 15 años de trayectoria en los encordados. El show comienza desde que uno lo ve subir al cuadrilátero. Con sus alocados peinados y su rostro pintado. Con ese aspecto de punk malo que le pone un sabor especial a las luchas. CORE era un lobo solitario pero ha entendido que para estar vigente se necesitan alianzas. En sus inicios formó parte de "The Fear Factory", luego con "ReynoPower 899" y actualmente vive su segunda etapa con "La Resistencia" donde cayó como anillo al dedo.

"También disfruto mucho trabajar por mi cuenta, los mano a mano, dónde el foco se centra en solo dos gladiadores. En 2016 cuando volví de la Ciudad de México, Perfil me hizo la invitación para entrar a una facción con alrededor de 8 luchadores. Duré poco con ellos pero en el 2023 volví y está vez en forma de tercia y creo que estamos en el gusto de la afición", señaló.

La rudeza es parte de su esencia, pero la lucha extrema va más allá. Para su desgracia en esta ciudad esos eventos se acabaron, aunque le queda la satisfacción de ser reconocido en otras partes del país.

"De mis 15 años en este deporte, 12 los he trabajado en lucha extrema. En febrero del 2014 tuve mi primer reto, es lo que hizo que mi carrera creciera y me abrió puertas en diferentes ciudades. En Reynosa hay luchas callejeras, en jaula, o donde hay sangre, pero nada comparado a lo que realmente es un deathmatch. Soy un luchador profesional, mis bases son la lucha libre tradicional, pero me da gusto que en las ciudades donde hago lucha extrema me digan que soy el único luchador extremo que conocen de Reynosa", comentó el gladiador nacido en esta frontera, orgullosamente de la colonia Revolución Obrera.

Aunque no viene de ninguna dinastía, en el camino se ha topado con las personas indicadas y con un gran maestro que lo respalda.

"No tengo familia que se dedique a la lucha libre. Ni siquiera amigos, conocidos, ningún contacto. En el 2007, al final de una función, me acerqué a un luchador, Cruz el Hermoso, le pedí informes y me dijo ´ven, te voy a llevar con la persona indicada´ y me presentó con Nacho Zapata a quien considero mi único maestro, él me enseñó el ABC de la lucha, claro que he entrenado con excelentes luchadores; Asterisco, Turok, Maldición, el Ninja en Monterrey, el Atómico en Querétaro, Mini Black Shadow en Ecatepec, entre otros", relató y de paso recordó la lucha donde perdió la máscara en el 2011 contra Black Star.

El año apenas comienza y los planes de CORE ya tienen lugar y fecha. Se le nota la emoción porque está en puerta su primer reto grande del 2025.

"El próximo 28 de febrero voy a participar en el torneo ´King of Deathmatch´ de la empresa más violenta de México ´NGX´ en Monterrey, torneo que ya gané en 2017 y que quiero volver a ganar para además de ser el rey del deathmatch 2025", dijo bastante motivado.

Sea como sea se ha ganado el respeto de compañeros, rivales, promotores y de los aficionados, que son los que pagan un boleto.

"Mi trabajo es provocar emociones, una mentada, un aplauso, un suspiro, cualquier reacción es mi objetivo, que el público se entretenga con lo que estoy haciendo para ellos, que se diviertan, se enojen. Para eso me visto, para eso me pinto, para eso entreno, para provocar reacciones. Para ellos (los aficionados) es mi espectáculo", finalizó.