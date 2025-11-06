Los Kemonos son bicampeones

Terminó el Torneo Interno de Futbol Bardas "Copa UAMRA 2025" donde los Kemonos levantaron su segundo título al hilo y siguen dominando la liga que se hizo exclusivamente para alumnos de la Unidad Académica Reynosa Aztlán.

Los bicampeones se hicieron respetar en la cancha y golearon 4-1 al Atlético San Pancho en la gran final.

Los goles de la victoria fueron obra de Jorge Nares, Mario Orozco, Emir Regueira y Mario Orozco. La ceremonia de premiación estuvo encabezada por la directora de la UAMRA, Cristina Hernández Jimenez.

Los Kemonos acapararon los trofeos pues también fueron premiados individualmente con el Campeón de Goleo que fue para Mario Orozco y el Mejor Portero que terminó en las manos de Cesar Rodríguez.

El trofeo de tercer lugar fue para el equipo Danysexs mientras que los Cuitlahuitos se llevaron el campeonato de la Recopa.



