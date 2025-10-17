Representarán a Tamaulipas en la prestigiosa Copa Telmex

El equipo Novatos FC de Reynosa se ganó en la cancha el derecho de representar con mucho orgullo a Tamaulipas en la etapa Nacional de la prestigiosa Copa Telmex, que se disputará en León, Guanajuato del 2 al 7 de noviembre.

El camino ha sido largo ya que primero tuvieron que sortear la fase municipal, donde fueron despachando equipos con mucha fama en la "Talacha".

En la final vencieron al favorito, Enriquez FC, en un vibrante partido que terminó empatado 4-4 en tiempo regular para ganarlo en la tanda de penales.

Así los Novatos avanzaron al Estatal como representantes de Reynosa donde también lograron coronarse.

La final fue contra los anfitriones, Furia Azul de Ciudad Victoria, a quienes derrotaron en los benditos penales, tras haber igualado 1-1 en tiempo regular.

Los Novatos son dirigidos por Orson García, Carlos Salazar y Francisco Salazar, quienes se encuentran afinando detalles para el nacional, donde se enfrentarán en la fase de grupos contra Morelos, Campeche y los bicampeones Chiapas.



