Conquistan la Copa Promesas MX

Una auténtica noche mágica fue la que vivieron los jugadores Sebastián Barrón García y José Birche Gómez con el Futbol Club Racing de Veracruz tras coronarse campeones de la Copa Promesas MX, luego de vencer en la gran final 3-1 a su similar de Ensenada.

Ambos futbolistas no son nacidos en esta ciudad, el primero es de Ciudad Victoria y el segundo de Monterrey, pero su formación futbolística profesional se desarrolló con los Mineros de Reynosa en la Liga TDP (Tercera División Profesional) para posteriormente dar el salto a la Liga Premier de Futbol.

El defensa Barrón, conocido como el ¨Pollo¨ ingreso al juego de campeonato al minuto 80 para cuidar la ventaja, en ese momento la escuadra de Veracruz estaba con ventaja de 2-1. Durante este torneo, que reunió a escuadras de Liga Premier y fuerzas básicas Sub19 de la Liga MX, el central fue utilizado en la fase final al sostener cuatro encuentros, dos de titular para jugar un total de 157 minutos.

José Birche (izquierda) y Sebastián Barrón sostienen la Copa Promesas MX.

¨En lo colectivo muy contento con el equipo porque en dos meses tuvimos juegos entre semana y luego en fin de semana y el equipo respondió en lo que nos habíamos propuesto. En lo personal contento, muy bendecido con mi familia y aprovechar esta oportunidad que tuve con la obtención del título¨, comentó feliz Barrón.

En cambio, el delantero Birche fue titular en la final siendo pieza fundamental en la creación del ataque y fue hasta el minuto 66 que tuvo que salir de cambio para posteriormente levantar en todo lo alto la copa.

El playera 14 solamente vio actividad en dos juegos en la fase de grupo, pero en la fiesta grande fue determinante con sus dos goles marcados en los cuatro cotejos, tres los hizo de titular para sumar un total de 270 minutos.

¨Muy contento por este campeonato, agradecido con toda la gente que me ha apoyado en mi carrera, ahí se ve reflejado el esfuerzo día con día y el sacrificio que se hace al final tiene sus grandes resultados como el que obtuve en compañía del equipo¨, expresó gusto el atacante.



