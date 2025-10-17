Todo listo para que inicie la Copa Bravos

Un total de 50 equipos son los que van a participar en la tercera edición de la Copa Bravos Reynosa, que se va desarrollar en los campos CTM, a partir del sábado y se va alarga al domingo, en la cual se van a disputar las finales en las respectivas categorías.

La justa deportiva infantil es una de las más competitivas que se desarrollan en el año calendario por lo que al momento que salió la convocatoria no dudaron los equipos en inscribirse para estar presentes e ir en busca del campeonato en los distintos departamentos.

Las categorías que se abrieron para este torneo son 2020-2021 (Promocional), 2018-2019, 2016-2017, 2014-2015 y 2012-2013, todo con el objetivo que las jóvenes promesas de esta disciplina tengan mayor fogueo en mostrarse y desenvolverse completamente en el terreno de juego para después competir en torneos estatales y nacionales e incluso de Estados Unidos.

La mayor parte de las escuadras que van estar presentes son de esta ciudad en la que destacan las escuelas de futbol Atlas, Cefar León, Chivas, Tuzos, Tiburones, Inglaterra, además han confirmado su asistencia Zorros de Matamoros, Atlético Español y Rayos de Río Bravo.







