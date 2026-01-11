Buscan a los mejores karatekas

En Reynosa están buscando a los mejores karatekas para formar el selectivo municipal que representará a esta frontera en la etapa Estatal, esto como parte de los procesos del Instituto del Deporte de Tamaulipas rumbo a la Olimpiada Nacional 2026.

La convocatoria va dirigida a todas las instituciones educativas, academias, gimnasios y público en general para que registren a sus atletas de las siguientes categorías; 14-15 años (2012–2011), 16-17 años (2010–2009) y 18–20 años (2008–2006) en las ramas femenil y varonil dentro de las Modalidades Kumite y Kata.

La competencia se llevará a cabo el próximo sábado 16 de enero en el Polideportivo a partir de las 18:00 horas. Será un requisito que los entrenadores asistan a la junta previa a realizarse el martes 13 de enero, a las 18:00 horas en el Polideportivo.