Lanzan llamado a los beisbolistas

La próxima semana se estará llevando a cabo en esta ciudad la eliminatoria local de béisbol como parte del proceso rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026, esto por instrucciones del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE).

El llamado es para todos los peloteros de ligas, clubes e instituciones educativas que cumplan con las edades de las dos categorías que aparecen en la convocatoria; 13-14 años (2013-2012) y 15-16 años (2011-2010) únicamente en la rama varonil.

La eliminatoria se estará llevando a cabo los días 21 y 22 de noviembre en el Campo Mentor López de la Colonia Granjas. Los interesados en participar deberán asistir a la junta previa que se desarrollará el miércoles 19 de noviembre a las 14:00 horas en el Polideportivo.

Los equipos campeones tendrán el derecho de representar a la ciudad en las siguientes etapas y será obligatorio reforzarse con jugadores de otros equipos que hayan participado.