Buscan a los mejores en atletismo

En Reynosa están buscando a los mejores deportistas en la disciplina de atletismo, para definir la selección que asistirá a la etapa Estatal como parte del proceso rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

El llamado es para los jóvenes (hombres y mujeres) de las categorías; Sub-16 (14-15 años), Sub-18 (16-17 años), Sub-20 (18-19 años), Sub-23 (20-22 años) en las diferentes pruebas de pista y campo.

La convocatoria es abierta a todas las instituciones educativas, clubes y público en general, para que registren a sus atletas en la próxima eliminatoria municipal que se llevará a cabo los días viernes 23 de enero a las 16:30 horas y sábado 24 de enero a las 9:00 horas, en las instalaciones del Polideportivo y también en la pista azul del Centro de Alto Rendimiento ubicado en la Colonia Puerta Grande.

Será de gran importancia que los entrenadores y delegados asistan a la junta previa para registrar a los competidores, este miércoles 21 de enero a las 14:00 horas en el Polideportivo.