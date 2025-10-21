Corriendo contra el cáncer

Con una gran cantidad de corredores se llevó a cabo la sexta edición de la Carrera Oncológicos, donde la sociedad y esta institución de salud se unen en la lucha contra el cáncer.

En esta ocasión el recorrido fue de 6 kilómetros, para conmemorar la sexta carrera. Los organizadores informaron que se repartieron 1,200 folios, y con el dinero que se recaudó se hizo un importante donativo a la Fundación Voluntad contra el Cáncer Reynosa - Río Bravo.

La ruta que comienza justo enfrente del Hospital Oncológicos, en el Boulevard Del Maestro, se ha convertido en una de las favoritas de los "runners" de esta ciudad, quienes pintaron de rosa las calles, portando con mucho orgullo la camiseta de este evento "Onco 6k".

La vara quedó muy alta y el próximo 2026 tienen un gran reto para superar esta carrera.



