Conquista cuatro medallas para México

América Torres Gamon logró cuatro medallas para México en el Campeonato de Atletismo Master NCCMA 2025 (Norteamérica y del Caribe), que se celebró recientemente en la Ciudad de México.

La deportista reynosense se colgó dos medallas de oro, una en pentatlón y la otra con el relevo 4x100, además de dos platas, en lanzamiento de jabalina y salto de altura. Fueron meses de mucha preparación y disciplina, pero todo valió la pena ya que regresó a casa con la satisfacción de poner en alto el nombre de su país y sobre todo colocar en el mapa internacional a su natal Reynosa y al estado de Tamaulipas.

"Me siento satisfecha, no solo de haber logrado las medallas sino también haber superado mis marcas, puedo decir que es un objetivo cumplido en este 2025, feliz porque pude representar dignamente a mi país y como ya lo había dicho antes, haber escuchado el himno en el podio es algo que no tiene precio", expresó la atleta fronteriza.

Vestir los colores verde, blanco y rojo es algo que ha hecho en varias ocasiones, ya que también ha participado en eventos Centroamericanos.

Con estas preseas América está cerrando con broche de oro el año y vendrá un receso para luego comenzar con la planeación de eventos del 2026.



