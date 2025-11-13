¡Son campeonas de la Zona Norte!

El equipo femenil de tochito de la Unidad Académica Reynosa Aztlán recetó tremenda paliza 47-0 sobre Delfines de la Facultad de Medicina Matamoros para coronarse una vez más en la etapa regional de los Juegos Interfacultades UAT 2025. De esta forma las Bufalitas se convierten en las número uno de la Zona Norte y esperarán el próximo reto que debería de ser la etapa Estatal.

El partido fue dominado de principio a fin por las reynosenses. Litzy Sánchez, Alison Hernández y Fernanda Camargo comandaron la ofensiva y se repartieron las anotaciones. Sofía Martínez fue la mariscal de campo y el cerebro de las jugadas en ataque, también colaboró con seis puntos en una jugada personal.

Litzy Sánchez fue la jugadora con más puntos en la victoria de las Bufalitas sobre Delfines.

Las autoridades de la UAT encabezadas por Alain Gallardo, subdirector de deportes de la Zona Norte, avalaron los resultados y felicitaron a las campeonas.



