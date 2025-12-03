Avanzan escoltas a la etapa municipal

El Polideportivo fue escenario del Concurso de Escoltas Escolares de la Supervisión de Educación Física No. 9, correspondiente al Ciclo Escolar 2025-2026.

Detalles del Concurso de Escoltas Escolares

Los ganadores del certamen fueron el Jardín de Niños Enriqueta Pereira de Camarillo, el Colegio Mexicano del Sector 4 y la Primaria Agustín Melgar del Sector 27, quienes avanzaron a la etapa municipal, que se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre en el mismo escenario.

Ganadores del certamen y su avance a la siguiente etapa

El reconocimiento fue para los estudiantes, familias y docentes de educación física, quienes llevan meses de ensayos y mucho esfuerzo para representar de la mejor manera a sus instituciones educativas.