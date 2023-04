Va por su medalla

"Tenía dos meses que había fallecido mi mamá, llegué a entrenar este deporte para distraerme, pero de pronto me gustó mucho correr, todas mis carreras llevan una dedicatoria especial, por eso cada que compito me persigno, todas son dedicadas a ella", comenta con mucha emoción la jovencita de apenas 14 años.

Correr nunca ha sido un pasatiempo porque ella siempre quiere estar en el podio. El año pasado también se ganó el boleto al nacional de los Juegos Escolares pero el evento se canceló y se quedó con la espinita. En eventos de la CONADE, este será su segundo Macro Regional donde tiene bien claro su objetivo.

"He trabajado mucho para poder llegar hasta el nacional, me siento bien porque me he esforzado para volver con una medalla", afirma.

Representar a su ciudad y a su estado ya no es una novedad para América, pero sigue siendo motivo de orgullo y a la vez un compromiso muy grande como atleta de alto rendimiento.

"Ya no se trata nada más de mi club, orgullosa siempre estoy de ponerme la camiseta de Reynosa y de Tamaulipas y voy con esa responsabilidad de sacar buenos resultados".