Con boleto al Regional

Edgar y Diego, compañeros e integrantes de la escuela Moo Duk Kwan (Oxford), ingresaron al tatami en sus respectivos combates para adjudicarse el triunfo dentro de la fase eliminatoria municipal del nivel de Secundaria y de esta manera ganarse un lugar de encarar el siguiente reto que afrontarán el 23 de marzo y posteriormente el Estatal del 25 al 27 del presente mes.

Durante la competencia ambos taekwondoínes de cinta roja supieron sacudirse los nervios en cada uno de sus combates ya que al llegar el momento de estar sobre el tatami aplicaron la estrategia en defender y en la primera oportunidad atacaron contundentemente para conseguir los puntos y continuar con vida en la justa de educación básica.

"La verdad un poco nerviosa al principio y conforme iba avanzando me comencé a sentir más seguro en las tres peleas y la estrategia que utilice fue defender y rápidamente atacar constante porque en verdad me gusta mucho atacar", comentó Edgar antes de iniciar su entrenamiento, pero a su lado estaba su compañero Diego que también dio los pormenores de cómo se sintió.

"Me siento muy contento con el trabajo que realicé porque sostuve dos combates y al principio me sentía nervioso, pero mientras avanzaba la competencia me sentí más seguro. En esta ocasión la técnica que utilice fue defender y buscar el punto", expresó.

Ahora Edgar y Diego están enfocados en continuar entrenando para representar dignamente a Reynosa en los venideros torneos y de realizar una buena actuación sobre el tatami su principal objetivo es avanzar a la etapa nacional y estar dentro de los tres primeros lugares.