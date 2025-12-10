Compiten escoltas de la supervisión no. 8

Con éxito se llevó a cabo el Concurso Municipal de Escoltas Escolares Ciclo 2025-2026, organizado por la Supervisión de Educación Física No. 8 bajo la coordinación de la Dra. Rocío Rivas.

El Polideportivo recibió a las destacadas alumnas quienes llevaban meses de ensayos para este importante reto. En la categoría Preescolar el primer lugar fue para el Jardín de Niños Enriqueta Pereira perteneciente al Sector 5. En la categoría Primaria, el sitio de honor fue para la Escuela Miguel Hidalgo del Sector número 3.