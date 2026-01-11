Inician estatales rumbo a la Olimpiada Nacional

El Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) puso en marcha las primeras eliminatorias estatales, que serán de gran importancia para definir a las y los representantes tamaulipecos que competirán en la Olimpiada Regional.

Los atletas de Reynosa entrarán en acción en la mayoría de las disciplinas convocadas. Durante el mes de enero se desarrollarán los estatales de tenis, que tendrá como sede el municipio de Tampico del 23 al 25 de enero; ciclismo de montaña, que se llevará a cabo en Ciudad Victoria los días 24 y 25 de enero.

Futbol varonil y judo, ambas disciplinas programadas del 23 al 25 de enero, también en la capital tamaulipeca. Por su parte, el tenis de mesa celebrará su etapa estatal el 24 de enero en Ciudad Victoria.

De acuerdo con el reglamento, el boleto a la siguiente fase se otorgará al campeón estatal o a los primeros lugares, según lo marque cada deporte.