Se presentaron los Compadres con gran triunfo

Los Compadres entraron por la puerta grande en la temporada regular de la Liga Lagunera de Softbol al superar sin misericordia 14-1 a los Amigos de Cuevas, en duelo correspondiente al Torneo Nocturno Intersemanal.

¿Qué ocurrió?

Inmediatamente encendieron la mecha de ataque en la primera entrada para registrar seis carreras y de esta manera encaminarse tranquilamente a su primer triunfo de la campaña. Sergio Gil fue determinante al pegar de 4-4, Aizar Vázquez de 4-3, René Macías se fue de 4-2 y Oscar García tuvo buenos contactos con la pelota al dar de 3-2.

¿Cuál fue el desempeño de los lanzadores?

Ante el buen desempeño ofensivo de los Compadres en cada uno de los episodios fue suficiente para guiar el buen trabajo del lanzador Jorge Huerta, que en todo momento supo contener el line up de los Amigos de Cuevas para cargar con el triunfo. En lo que corresponde al serpentinero Ismael Cuevas, por más que intentó en detener los ataques de los Compadres, le fue imposible evitar el doloroso descalabro.