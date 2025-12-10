Exigen cambio de presidente en la Comisión de Box local

Los gimnasios de box locales alzaron la voz para exigir la destitución inmediata del presidente de la H. Comisión de Box, Jesús Martínez Sánchez, quien aseguran se ha convertido en su mayor obstáculo para poder realizar las funciones.

Cada vez son más las quejas en contra de este personaje que llegó al cargo prometiendo apoyo y sobre todo unir al gremio, pero en tres años ha hecho todo lo contrario.

Bloquear boxeadores y managers, cobros excesivos para sancionar peleas y un exagerado protagonismo donde incluso se dio el lujo de subir al ring en una pelea de exhibición contra Néstor el "Tigre" Garza son algunas de las quejas.

Es así como Jesús Martínez parece usar la Comisión para su propio beneficio.

Los entrenadores y manejadores se reunieron para elaborar un documento de protesta que harán llegar a la máxima autoridad, el cual está firmado por impulsores de este deporte como Don Joel Soto, José Luis Baltazar Jr, Magdaleno Montoya, Enrique Martínez, Juan Martínez, Emmanuel Gallardo entre otros.







