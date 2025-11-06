Confirman combates extremos en Reynosa

La empresa WFC México regresa a Reynosa con los combates extremos para celebrar su aniversario número 20. Los aficionados a las artes marciales mixtas (MMA) volverán a tener el octágono muy cerca en el Gimnasio de la UAT.

En los próximos días se llevará a cabo una rueda de prensa para dar a conocer los nombres de los peleadores que conforman el cartel. Además, como novedad habrá una pelea entre influencers locales.

Es una gran noticia para las academias de MMA de esta ciudad ya que los jóvenes talentos también tendrán la oportunidad de formar parte de este evento en las peleas preliminares.



