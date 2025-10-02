Habrá box de nivel mundial en Reynosa

El ex campeón mundial superpluma, Miguel "Alacrán" Berchelt, encabeza la atractiva función de box internacional que se celebrará en Reynosa.

El pugilista mexicano, oriundo de Quintana Roo, se enfrentará al venezolano Edixon Pérez en el combate estelar. El "Alacrán" viene muy motivado y con tres victorias consecutivas, además con el objetivo de mostrar su mejor versión que le abriría las puertas por otro título del mundo.

En la cartelera aparece un combate femenil entre las mexicanas Sheyla Moreno y Briza Oliva. Además, este evento permitirá que el talento local se muestre ante los grandes promotores. Entre los peleadores de casa figura Evlyn el "Kamikaze" Martínez, quien se enfrentará al oriundo de Tijuana, Elvis Torres.