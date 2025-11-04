Acaricia Comapa el gallardete

La temporada regular está en la recta final de la Liga Veteranos de Softbol y los equipos que se perfilan para quedarse con el campeonato de las distintas categorías son Comapa, Deportivo Medina y Tlacuaches.

Los peloteros de Comapa acarician el gallardete de campaña de la letra D1 al ostentar marca de 14 triunfos y cuatro derrotas, mientras el segundo puesto le pertenece a El Cabrito con 7-3, estando lejos de lograr alguna sorpresa.

Por su parte Deportivo Medina necesita ganar el resto de los juegos para asegurar la corona de la D2 al registrar foja de 13-3, ya que su más cercano perseguidor Bulldogs ostentan 11-4.

En lo que corresponde en el departamento D3 los Tlacuaches están en el primer sitio con 13-2, pero no tienen derecho a tener un descuido al ser perseguidos por Medias Rotas, La Familia y El More.