Tremendo duelo de pelota, de la categoría Libre, se dio en el Club Social y Deportivo de Veteranos y Jubilados entre los planteles de Farmacias López y Club Cabello, estos últimos se apuntaron aguerrido triunfo en extrainning por pizarra de 13-12, en el campo Manuel Pavón Mortera.

Durante las siete entradas reglamentarias ambos planteles finalizaron empatados 8-8, pero necesitaron cuatro episodios extras para dar con un ganador y este resulto ser Club Cabello al dejar tendidos sobre el terreno a los farmacéuticos con batazo productor de Kevin Cabello para coronar ataque de tres carreras en el onceavo inning.

Pese que el encuentro estuvo cargado de carreraje y los lanzadores fueros castigados por lapsos del encuentro. El momento emotivo fue el enfrentamiento de los serpentineros Miguel Cabello y Miguel Cabello Jr., (padre e hijo), donde por está ocasión la experiencia termino por vencer a la juventud.

Al momento que el partido se convirtió en demasiado adulto el abridor Miguel Cabello elevaba su velocidad al tener la consigna y la ganas de salir ganador de las hostilidades, mientras su hijo Cabello Jr., desafortunadamente salió lesionado tras realizar un toque de sacrificio y en su trayecto a la primera base se resintió de sus piernas.

En acciones de relevo ingreso Luis Arredondo, pero en la baja de la décima primera entrada ya no pudo detener los embates de Club Cabello.



