Definen los equipos para la liguilla en Club Gol Fútbol

Quedaron completamente definidos los equipos que van a estar presentes en la liguilla de la categoría ´Fin de Semana´ del Club Gol Fútbol.

Los invitados que van en busca del campeonato son Amigos de Berna, Bandidos FC, Cuervos FC, Amigos de Cande, Espadas FC, La Chusma FC, Carnes Mty y Sultanes FC.

Los Amigos de Berna se quedaron con el liderato absoluto por diferencia de goles sobre Bandidos FC, ya que igualaron con 39 puntos.

Los primeros obtuvieron un total de 13 triunfos y una derrota, pero su accionar ofensivo fue efectivo con 85 goles y la defensa solamente recibió 16 para registrar 69 sobre 65 de su más cercano rival.

En cambio, los conjuntos que van a ir en busca de alzarse con el título en la categoría B son Caos Unido, Deportivo Jiménez, Deportivo La Wera, La Escena, Olympus, Espartanos, Sordeados y Compitas.

En lo que respecta a la tabla de goleo, Carlos López, del Deportivo La Wera, se quedó con el trofeo al realizar un total de 42 anotaciones, mientras José Chapa se ubicó en el segundo puesto con 40 dianas y Juan Jiménez llegó al tercer escalón con 30 tantos.







