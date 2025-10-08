En marcha la última jornada del torneo regular Club Gol

Durante la presente semana se va jugar la última jornada del torneo regular Club Gol de Futbol de la categoría "Entresemana". Real Maletas han sido los encargados en defender la mayor parte el liderato convirtiéndose en protagonista y en uno de los favoritos para quedarse con el campeonato.

Los jugadores de Real Maletas marchan con paso ganador en 10 partidos y dos perdidos para sumar un total de 30 puntos, pero esto es producto al buen trabajo en lo colectivo y en el ataque que han presumido con 67 goles a favor, pero la defensa no se queda atrás al también realizar un buen trabajo al solamente recibir 34 tantos.

Por su parte los Humildes marchan de cerca en la cima al estar en el segundo puesto con 28 unidades, entre su línea ofensiva milita Osmar Álvarez que ha marcado un total de 21 anotaciones siendo participe de las 70 dianas que han registrado.

La disputa por el tercer escalón está demasiado peleada entre los conjuntos de Rayados y Juniors que están igualados con 27 puntos, mientras Panteras no pierde el ritmo para no perder la distancia al ostentar 25 puntos.



