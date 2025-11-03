Se aprieta tabla general en el Club Futbol Total

Pese que en estos momentos la tabla general de la categoría Veteranos 34 y más se mantiene apretado los encargados de estar en la cima es el conjunto de La Doctores, que sumar un total de 19 puntos.

Los jugadores de La Doctores han implementado su experiencia y se han convertido en la mejor ofensiva y defensiva con 36 y 12 goles, respectivamente.

Por su parte Nietos FC lo persigue peligrosamente al estar en el segundo lugar con 17 unidades para de esta manera estar arriba de sus más cercanos perseguidores que son Deportivo Santiago y Los Santos, que ostentan 16 de los buenos.

Los Amigos de Luisito no aflojan el paso al encontrarse en el quinto puesto con 15 puntos y estar dentro de los puestos de liguilla, mientras las otras escuadras que están en la pelea son Carnes San Ángel, Deportivo Mateo y Quinta el Padrino.



