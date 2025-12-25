¡Listas semifinales!

Quedaron completamente definidos los cuatro equipos que van estar en la semifinal de la categoría Libre Varonil del Club Futbol Total.

Los sobrevivientes del torneo y que han colocado a un paso de alzar el campeonato son los Beliquines, Deportivo El Búfalo, Real 420 y Real Maletas.

¿Cómo se definieron las semifinales del Club Futbol Total?

Los Beliquines fueron los primeros en entrar en acción y en su duelo de los cuartos de final fueron exigidos al límite para imponerse por marcador global 10-8 sobre su similar del Deportivo LC.

Por su parte los jugadores de El Búfalo no le tuvieron misericordia a los Coches al golearlos en sus dos cotejos por marcadores de 6-3 y 5-0 para avanzar tranquilamente a la siguiente instancia.

Detalles de los cuartos de final del torneo Libre Varonil

En cambio, Real 420 le pasó por encima a Revolución Mitras al son de 9-2, mientras Real Maletas no la tuvo nada fácil al eliminar apretadamente 8-6 a los Maletas Jr.

Impacto de los resultados en el torneo de futbol

Con estos resultados, los cuatro equipos se preparan para una emocionante semifinal, donde buscarán alzarse con el título del torneo.