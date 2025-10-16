¡Chiquitas pero muy picosas!

Las jugadoras más pequeñas del Club Delfines, que pertenecen a la categoría Micro-Baby, salieron muy picosas pues están participando en la categoría Infantil del Torneo Sabatino de Voleibol Infantil y Juvenil en la cancha "Teresita".

La diferencia de edades y estatura no han sido impedimento para que estas niñas puedan competir y ganar partidos, como el más reciente donde vencieron en tres sets a las Olímpicas.

El primer set fue para las Olímpicas 25-20, pero de inmediato vino la reacción de las Delfines que se llevaron el triunfo 25-18 y 15-13. El entrenador Luis Sánchez está contento con los resultados de sus micro Delfines quienes se están fogueando de gran forma.

El equipo surgió en la Colonia Jarachina Sur y tiene las puertas abiertas para niñas de los 5 años en adelante. Entrenan de lunes a viernes en la Secundaria #74, a partir de las 18:00 horas.



