Deportes

¡Chiquitas pero muy picosas!

Las jugadoras más pequeñas del Club Delfines, que pertenecen a la categoría Micro-Baby, salieron muy picosas
  • Por: Alberto Gamboa
  • 16 / Octubre / 2025 -
  • COMPARTIR
¡Chiquitas pero muy picosas!

Las niñas del club Delfines están jugando en un gran nivel contra equipos de mayor edad.

Las jugadoras más pequeñas del Club Delfines, que pertenecen a la categoría Micro-Baby, salieron muy picosas pues están participando en la categoría Infantil del Torneo Sabatino de Voleibol Infantil y Juvenil en la cancha "Teresita". 

La diferencia de edades y estatura no han sido impedimento para que estas niñas puedan competir y ganar partidos, como el más reciente donde vencieron en tres sets a las Olímpicas. 

El primer set fue para las Olímpicas 25-20, pero de inmediato vino la reacción de las Delfines que se llevaron el triunfo 25-18 y 15-13. El entrenador Luis Sánchez está contento con los resultados de sus micro Delfines quienes se están fogueando de gran forma. 

El equipo surgió en la Colonia Jarachina Sur y tiene las puertas abiertas para niñas de los 5 años en adelante. Entrenan de lunes a viernes en la Secundaria #74, a partir de las 18:00 horas.


EL MAÑANA RECOMIENDA