Blanquea el Club Cienfuegos a los Amigos de Barry

Con un total de cinco cuadrangulares y gran trabajo del lanzador Antonio Hernández Club Cienfuegos termino por blanquear 12-0 a los Amigos de Barry, dentro de la jornada del Torneo de Bolsa de Softbol.

El abridor Hernández tiro buena pelota por espacio de seis entradas completas en las que no permitió que nadie le pisará el pentágono, recetó un ponche, regalo un pasaporte y toleró tres imparables, números que lo condujeron al triunfo y convertirse en protagonista del triunfo conseguido por el plantel que combino experiencia con juventud.

En acciones ofensivas los peloteros de Cienfuegos Benny Rodríguez dispararon par de jonrones, que estuvieron acompañados con los vuelacercas de Sergio Salinas, Ernesto Sequera y Ángel.

En total fueron seis tandas, de las cuales en cinco Club Cienfuegos le encontró la pelota a la serpentina de los Amigos de Barry.

El jardinero izquierdo Rodríguez pegó largo jonrón llevándose por delante a Julio Sierra, en acciones del primer rollo.

Para el segundo episodio Ángel sacó la pelota del diamante Aztlán con un compañero abordo y después Antonio Hernández llegó quieto al pentágono para aumentar la distancia 5-0.

Una vez más Rodríguez apareció en la caja de bateo para conectar solitario vuelacerca y después Salinas llegó a zona prometida en el tercer inning.

Durante la sexta escena Sequera abrió con bambinazo sin nadie en base y después Salinas sentenció el final del juego por la vía de la misericordia con cuadrangular de tres rayitas.



