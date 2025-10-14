¡Agarrón en el green del Club Campestre!

Una batalla de poder a poder se vivió en el green entre Kevin Rodríguez y Ramiro Ongay para celebrar la edición 43 del Torneo Anual de Golf del Club Campestre Reynosa. Fueron tres días de gran competencia que se cerró con broche de oro.

Los dos golfistas acapararon los reflectores tras terminar empatados, así que el campeón absoluto del torneo se tuvo que definir en dos hoyos de desempate.

Los nervios y las emociones estuvieron en todo momento hasta que llegó el golpe final de Kevin, que le significó la corona.

El campeón neto de la Primera categoría fue Jesús Villarreal Cantú. En la categoría A el primer lugar fue para Jorge Villarreal Gómez, en segundo puesto Daniel Luebbert Camargo y Jaime Pérez Garza en el tercer lugar.

En la categoría B la posición de honor fue para Héctor López Mendez, seguido por Gustavo de León Pérez y Javier Camara de León.

En la categoría C, Benjamín Nuñez se llevó el triunfo, mientras que Víctor Saldua Dovalina y Rodolfo Gamundi Ramírez fueron segundo y tercer lugar respectivamente.

En la letra D, Iker Martínez Segura fue primero, seguido por Mario Quintero y Eduardo San Roman. En la categoría Seniors, el primer lugar fue para Jesús Guerrero Miranda.



