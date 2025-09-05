Club Amigos es líder en categoría Semanal Varonil

El campeonato de la categoría Semanal Varonil ya se alargó y los jugadores de Club Amigos marchan de líderes con 33 puntos convirtiéndose en los amplios favoritos para quedarse con el campeonato.

Por espacio de 13 jornadas Club Amigos ha conseguido un total de 11 triunfos, todo esto gracias a la productividad del letal ataque que han registrado de 106 goles a favor, mientras la defensiva ha estado notable al permitir 42 dianas.

En lo que corresponde en el goleo el delantero Leo Rodríguez atraviesa por un buen momento al estar en lo más alto con 45 anotaciones, teniendo ventaja sobre Rodrigo Rodríguez que ha conseguido 31 tantos, seguido de Javier Sánchez y Trinidad Solís con 20 tantos, respectivamente.



